Choque acusa a Quintana de armar denuncia falsa

Cristina Choque, la exdirectora de la oficina de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia, y que es acusada por el delito de uso indebido de bienes del Estado, denunció ayer a EL DEBER que el ministro Juan Ramón Quintana armó una falsa acusación en su contra basada en unos libros de ingreso que no los tiene ni el juez sumariante de su proceso ni el Ministerio Público.



“Denuncio que el ministro Quintana armó todo, porque basó su acusación en mi contra, desde el día que me llamó a su oficina tras el referéndum para anunciarme que me procesaría en base a libros que, supuestamente, mostraban una gran cantidad de ingresos de Gabriela Zapata a mi oficina, desde el año 2011 hasta mediados de 2014”, señaló.



La exfuncionaria explicó que para su defensa en el proceso administrativo, el juez sumariante “nunca facilitó las copias legalizadas de los libros”. Los registros de ingresos y salidas de la expareja del presidente Evo Morales tampoco constan en el cuaderno de investigación.



El juez sumariante es el encargado de realizar procesos administrativos contra los funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades en el desempeño de sus funciones. La agencia ANF reportó que Olker Cotjiri Daza, encargado de esa función en el Ministerio de la Presidencia, mediante una resolución, afirmó que “nunca tuvo en su poder” los libros de registro de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social de la Presidencia, desmintiendo la versión de Quintana.



El 8 de marzo el ministro Quintana afirmó en Palacio Quemado que los libros de ingreso no desaparecieron, sino que estaban en manos de los jueces sumariantes del Ministerio de la Presidencia y gracias a eso se hizo la imputación y la querella contra Choque, Zapata y el chofer Jimmy Morales.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que el sumariante no los tiene porque están en poder de la Fiscalía “y eso todo el mundo lo sabe”.

En esa resolución que fue emitida por Cojtiri el 1 de abril señala: "Es un hecho comprobado que la suscrita autoridad nunca tuvo en su poder los originales de los libros de registro de control de personal". Choque declaró que el 22 de febrero funcionarios del Ministerio de la Presidencia ingresaron a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social y se llevaron los libros.



Cambios

Por su lado, el sacerdote jesuita Xavier Albó afirmó ayer que el presidente Evo Morales debía de retirar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a pesar de que le reconoce que tiene muchos valores. En su criterio, el ministro es muy ambicioso y quiere más poder.



Hace dos semanas, el exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, recomendó un cambio de timón en el gabinete de Evo Morales y coincidió con la necesidad de relevar a Quintana.

Consultado, el ministro Siles dijo que Albó tiene derecho a expresarse, pero no creía conveniente la salida de Quintana