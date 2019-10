Escaso control a los pasajeros

El control de pasajeros que viajan en buses interprovinciales e interdepartamentales es escaso y no hay efectivos suficientes. EL DEBER visitó la tranca de Urujara, que es el paso para ir al norte del país, y pudo constatar que la Policía no controla a los pasajeros.



Licencia de conducir, lista de pasajeros, botiquín y extintor de incendios es todo lo que revisa el único policía que está en esta tranca. Ayer, tres buses con niños a bordo de la Fundación Palliri llegaron hasta el lugar y los policías no controlaron nada.



Las flotas interprovinciales, que salen a diferentes destinos, tampoco son revisadas y, según el policía asignado, todos los días viajan unos 1.000 vehículos hacia esa zona, entre particulares y transporte de pasajeros; esta cifra se duplica los fines de semana y tiempo de vacaciones, como ocurre actualmente.



En la terminal de Minasa, de Villa Fátima, el municipio de La Paz tiene dos oficinas de Defensoría de la Niñez, pero solo atienden en una con dos funcionarios a cargo que no abastecen para la inmensa cantidad de padres y familiares que abarrotan la pequeña dependencia.