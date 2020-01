Corte ratifica veto al decreto; Trump dice que dará batalla

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo ayer el bloqueo al decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana, aunque el mandatario prometió mantener la batalla legal.

El colegiado de tres jueces de la Corte de Apelaciones en San Francisco ratificó, de forma unánime, la decisión del juez federal James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle.



Y el mandatario no tardó en responder: "LOS VEO EN LA CORTE, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!", escribió en Twitter, con lo que infiere que esta batalla no ha terminado y que iría hasta la Corte Suprema para defender su decreto.

El decreto por lo pronto no tiene vigencia y cualquier ciudadano de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, cuya entrada estaba prohibida por 90 días, podrá entrar al país si tiene una visa válida.



"Mantenemos que el Gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto se niega la moción de emergencia", dice el fallo de la Corte.

“3-0”

El decreto de Trump fue duramente criticado dentro y fuera del país, y ciudadanos y grupos proinmigrantes manifestaron en varios aeropuertos, donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos.



Hillary Clinton, que perdió las elecciones ante Trump, tuiteó un "3-0" en referencia a la decisión unánime de este jueves de los tres magistrados de la corte.

Los jueces, uno de ellos designado por el presidente George W. Bush, indicaron en la sentencia que "el Gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados haya perpetrado un ataque terrorista en EEUU".



El senador demócrata Bernie Sanders, dijo por su parte que espera que la decisión de la corte "restablezca parte del daño que ha causado a la reputación" del país