La renuncia, el camino inesperado de varios presidentes

La corrupción, la crisis política o económica, y en general el descontento popular han provocado que varios presidentes latinoamericanos dejen el cargo de manera precipitada. Desde 1992 hasta la fecha son seis los mandatarios electos en las urnas que se vieron obligados a renunciar para posibilitar la sucesión constitucional.



Fernando Collor de Mello, Brasil. Renunció a la Presidencia brasileña el 29 de diciembre de 1992. Fue acusado de haber montado una red de corrupción que trabajaba en base a la presión y el soborno. A pesar que después fue absuelto, esta fue la razón por la que dejó el cargo.



Raúl Cubas, Paraguay. Dimitió el 28 de marzo de 1999. El asesinato de su vicepresidente Luis María Argaña y la liberación del general golpista Lino Oviedo, generaron una crisis política y social que desembocó en su abrupta salida del poder, exigida en las calles por una movilización conocida como "marzo paraguayo".



Alberto Fujimori, Perú. Abdicó vía fax desde el Japón a la Presidencia el 19 de noviembre de 2000. Tras 10 años en el poder, y luego de usar una controvertida ley para reelegirse, "el Chino", decide dejar el cargo tras varios meses de protestas por el descubrimiento de varios casos de corrupción, sobornos, presión a medios, y otros delitos que eran organizados por el que fue su mano derecha, Vladimir Montecinos.



Fernando de la Rua, Argentina. Dimitió el 20 de diciembre de 2001. Dejó el cargo en medio de una grave crisis económica que provocó un estallido social sin precedentes en el país. La medida conocida como "el corralito", el congelamiento de los depósitos bancarios, precipitó su caída. En menos de un mes le sucedieron cuatro mandatarios.



Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia. Renunció a la Presidencia el 17 de octubre de 2003. "Goni", como se lo conocía popularmente, abandonó el cargo y de inmediato el país, después de la llamada "guerra del gas", que dejó 67 personas muertas. La negativa a convocar un referéndum para decidir el futuro de los hidrocarburos y su rechazo a una Asamblea Constituyente, fueron dos de los principales motivos que provocaron las protestas que derivaron en su dimisión.



Otto Pérez Molina. Renunció a la Presidencia de Guatemala el 2 de septiembre de 2014. Las protestas populares no lograron que deje el cargo, no fue hasta que el Congreso de su país le quito la inmunidad que decidió dimitir. Acusado de ser el cabeciila de una red de fraude fiscal aduanero, ingresó en prisión preventiva solo unas horas después de dejar la jefatura de Estado.



Otros casos fuera de la lista



Esta lista no incluye a presidentes que renunciaron tras suceder en el cargo a un mandatario electo, como es el caso de Carlos Mesa en Bolivia en 2005.



Tampoco a aquellos que fueron destituidos en un procedimiento parlamentario como Abdalá Bucaram en Ecuador, en 1997; o Fernando Lugo en Paraguay en 2012; ni aquellos depuestos por un golpe de estado, como Lucio Gutiérrez en Ecuador, en 2005, o Manuel Zelaya en Honduras, en 2009.



