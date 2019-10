Taxistas ultiman a la Alcaldía para que se anule el taxímetro

Carlos Mamani, presidente de la Asociación de Radio Móviles de Santa Cruz, ha amenazado al gobierno municipal con reactivar las protestas del sector si es que se insiste con la aprobación del uso de taxímetros.



“Vamos a esperar que se posesione el nuevo Concejo Municipal para pedir la anulación de la ordenanza porque no solo los taxistas no aprobamos el taxímetro, sino que el rechazo es de toda la población”, señaló.



El dirigente del transporte público añadió que son 8.000 los taxis registrados en el RETAX (registro de taxis), pero no llegan ni a mil los taxistas que cuentan con el dispositivo en sus unidades.



EL DEBER intentó comunicarse con la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Zapata, para recabar mayor información sobre el uso del taxímetro en la ciudad; sin embargo, la edil no atendió la llamada.