Carne de Santa Cruz y Beni no llega a La Paz y carniceros van al paro

La Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), luego de la reunión con representantes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), este martes, determinó iniciar un paro de forma indefinida desde el próximo 8 de junio, por la negativa a su demanda a que se les otorgue facilidades para el pago de sus impuestos.



“Queremos que los pobladores y en especial las amas de casa comprendan que el paro es por el capricho de los funcionarios del Gobierno que no quieren entender las razones de nuestro sector “, afirmó José Luis Ramos, dirigente paceño de los carniceros a Radio Fides.





A su vez, el secretario de organización de la Contracabol, Mario Roque, dijo que "hemos roto el diálogo con Impuestos Nacionales" y anunció que se solicitará una audiencia con la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, para abordar sus demandas.



SIN no flexibiliza



Por su parte, el presidente del SIN, Erik Ariñez, ratificó que los carniceros mayoristas del país deben cumplir con las obligaciones tributarias que están inscritas en la Constitución Política del Estado (CPE).



"Cualquier persona, sea natural o jurídica, tiene que cumplir sus obligaciones tributarias, todos los bolivianos, en el marco de la CPE de acuerdo a nuestra capacidad económica", enfatizó en conferencia de prensa.



Ariñez aclaró que los operativos de control tributario no están dirigidos a las carnicerías de barrios ni de mercados o a aquellos lugares donde se vende carne de res o de pollo al detalle, considerando que esos negocios tributan en el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y no tienen la obligación de emitir factura.



Problemas con el Oriente



El intendente municipal de La Paz, Carlos Valencia, garantizó el martes el abastecimiento de carne en La Paz, frente a una medida de los proveedores de ese producto de no enviar carne a la Sede de Gobierno.



"El matadero de La Paz con normalidad está trabajando de acuerdo a la oferta y demanda ellos van haciendo su trabajo, pero no tenemos ningún problema tampoco en el alza de precios de la carne, el municipio paceño está garantizando que va haber carne en la ciudad", informó a los periodistas.



Aseguró que se verificó que "no hay ningún problema" en los principales mercados de la ciudad. Aunque reconoció que los carniceros se quejaron porque no está llegando carne del Beni y de Santa Cruz.



Según dirigentes de la Federación Departamental de Carniceros de La Paz, el problema de abastecimiento de carne tiene su origen en que "los internadores de carne del Oriente" paralizaron sus operaciones desde el jueves, en protesta por las clausuras de friales que implementó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).