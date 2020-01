Evo ve como ataque dato de corrupción en Bolivia

"Foro Económico representa a grandes transnacionales, y con informes sobre corrupción quieren eliminar economías estatales que son del pueblo" (sic), escribió el presidente Evo Morales sobre el reporte de esa instancia que ubica a Bolivia, junto con Venezuela, encabezando la lista de los países más corruptos del mundo.



En una puntuación del 1 el más corrupto al 7 el menos, Venezuela encabeza el ranking con un 1,7, seguido por Bolivia (2), Brasil y Paraguay (2,1), República Dominicana (2,2), Argentina (2,3) y Nicaragua (2,4).



"El Foro Económico Mundial es una organización privada internacional en la que participan alrededor de 100 personalidades mundiales entre empresarios, líderes, artistas y cantantes, que se reúnen para deliberar la competitividad de los países con el objeto de influir en sus agendas, posiciones en el ámbito empresarial y global hacia el resto de los países", dijo hoy la titular Lenny Valdivia.



El índice se elaboró en base a una encuesta realizada a 15.000 líderes de negocios de 141 economías mundiales. Las preguntas formuladas fueron: ¿Qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos? ¿Cómo calificas la ética de los políticos? ¿Qué tan común es el soborno por parte de las empresas?



"No aceptamos como bolivianos que vengan a influir sobre la definición de nuestras políticas públicas en el ámbito que sea, por eso es que nosotros rechazamos este informe y no lo damos por válido por ser poco serio y sesgado", concluyó la ministra de Transparencia.