En Ecobol paran por 4 meses de sueldo atrasado

La empresa Correos de Bolivia (Ecobol) adeuda cuatro meses de salario a sus trabajadores en todo el país y la situación tiende a empeorar porque en la oficina regional de Cochabamba ingresaron en un paro de 24 horas para presionar a la entidad.



"No hay solución. La regional de Cochabamba está cumpliendo un paro de 24 horas y mañana pararán en Santa Cruz", explicó la presidenta de la Federación de Trabajadores de Ecobol, Rocío Moscoso, a EL DEBER.



Moscoso dijo que la empresa no les da ninguna solución y dan poca importancia a su demanda. "Nos deben tres mes de salario, refrigerios y el retroactivo. Los afectados son unos 500 funcionarios a nivel nacional", indicó.



Ecobol está actualmente intervenida por el Gobierno desde el 17 de julio y al frente de la empresa está Juan Cayoja Cortez, quien dijo que la medida garantiza su funcionamiento.



La representante de los trabajadores explicó que desde antes de la intervención arrastran dos suelos impagos y que el interventor no habilitó su firma hasta ahora para realizar el desembolso.



"No tomaron los recaudos necesarios para pagarnos. Hay dinero en la empresa, tenemos cerca de tres millones de bolivianos, que alcanzaría para dos salarios", protestó.



Moscoso dijo que el paro será escalonado, es decir pararán primero en Cochabamba, luego en Santa Cruz y por último en La Paz.



La ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Ecobol Santa Cruz, Soledad Salvatierra, dijo que están en estado de emergencia por la deuda que tiene la empresa con sus empleados.