Las 10 frases sobre el mar de Mesa en la Tv chilena

1. La demanda no puede dividirse. "Jurídicamente es imposible que una Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa y la Corte no la puede partir en dos".



2. Compromisos de Chile. “El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana, nace de los compromisos generados por Chile”.



3. Actos unilaterales de los Estados. “Hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte, que se llama actos unilaterales de los Estados. Una promesa o un compromiso formal de un Estado para con otro Estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible”.



4. Concepto salida soberana. ""Salida soberana" es un concepto que usó Chile en los compromisos 1950-1975. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano (al mar)".



5. ¿Chile acatará el fallo? “¿Bolivia va a acatar el fallo? El país que hace la demanda es el que le pregunta al demandado si va a cumplir”.



6. Demanda a otros países. "Perú no le arrebató ni un centímetro cuadrado de tierra a Bolivia", en respuesta a la pregunta de por qué Bolivia no demanda a Perú.



7. Consecuencias de mediterraneidad. "Decir que el retraso histórico de Bolivia está vinculado a la mediterraneidad es insensato. Yo no acepto que la mediterraneidad haya significado lo pobreza para Bolivia, sí redujo su PIB, pero decir que la culpa de mi pobreza es la mediterraneidad es insensato. La ausencia de salida al mar significa para Bolivia la disminución del crecimiento potencial".



8. ¿Tema mar ayudó a Evo? "Evo Morales no necesitó ninguna bandera marítima para ganar las elecciones anteriores, no creo que haya relación directa entre el mar y la reelección".



9. Política interna boliviana. "No hablaré aquí de la política boliviana interna".



10. Chile debe cumplir fallo. “Si sigo el razonamiento histórico y las afirmaciones de la democracia chilena de hoy que hace gala de ser respetuosa de las instituciones internacionales, creo que Chile debe cumplir el fallo (…). De lo contrario, Chile debería retirarse (del Pacto de Bogotá)”.