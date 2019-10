Cuestionan que Johnny se postulara sin haber cumplido los requisitos

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, dijo que no se explica cómo el concejal electo Johnny Fernández pudo postularse al cargo sin cumplir con uno de los requisitos de ley, como es el certificado de solvencia económica. Ahora que el político debe asumir el cargo, no puede hacerlo, porque aún no presentó ese documento ante el Tribunal Supremo de Justicia.



“Cómo logró pasar la primera etapa (de postulación). Para ser candidato se le pidió los mismos requisitos que para su posesión y en recién hoy estos obstáculos le impiden tomar juramento”, cuestionó Herbas en una entrevista en Gigavisión.



Herbas dijo que la entidad que dirige otorga el certificado de solvencia fiscal. “El certificado puede salir en limpio sin ningún antecedente o puede salir con varios antecedentes. El órgano que ha solicitado este certificado debe revisarlo y actuar según lo que recibe”, indicó



La autoridad dijo que si (Fernández) tiene juicios o sentencias ejecutoriadas, el Tribunal Electoral debería obrar con el criterio correspondiente, lo que significaría haber inhabilitado su candidatura para las elecciones municipales del 29 de marzo pasado.



De momento, la concejal suplente de Fernández, Rhea Borda, cumple sus funciones.