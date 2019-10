El Samsung 6 será el gran rival del exitoso iPhone 6 Plus

Los rumores apuntan a que el próximo Galaxy S6 de Samsung será un rival del iPhone 6 Plus de Apple, principalmente porque ambos dispositivos cuentan con una pantalla de 5,5 pulgadas. Obviamente, todavía no se sabe todo acerca del Galaxy S6, por lo que esta comparación con el iPhone más grande de Apple es una vista previa antes de que Samsung haga su anuncio de forma oficial.



El iPhone 6 Plus llegó de forma oficial en septiembre de 2014 después de varios años en los que los usuarios de Apple estuvieran esperando un iPhone dotado de una pantalla más grande. A pesar de que el iPhone 6 es sin duda el modelo de iPhone más popular, el iPhone 6 Plus ofrece una nueva experiencia que ha causado una gran popularidad entre los usuarios de Apple.



Competencia amplia

Con la posibilidad de competir frente a los teléfonos inteligentes más populares de 5,5 pulgadas, los compradores ya empiezan a debatirse entre el actual iPhone 6 Plus y el que será el próximo Samsung Galaxy S6.



Pero no son los únicos teléfonos en competencia. El LG G3 tiene un buen desempeño:?tiene un láser para enfocar con la cámara trasera y ha incluido un emisor infrarrojo para controlar el televisor.



¿Viene el iPhone Air?

Varios teléfonos Apple han sido presentados en septiembre, así que, como una nueva estrategia, se espera la presentación de otro teléfono en ese mes, para dar un salto por delante de la competencia.

Es probable que se abandone la letra ‘S’ como denominativo, y que los teléfonos 4S y 5C dejen de fabricarse. Los nuevos teléfonos pueden tener como denominativo la palabra ‘Air’.



Se esperaba ver el salto de 1GB a 2GB, por lo que los cercanos a Cupertino dicen que el iPhone 7 será el primero con una memoria de 2GB, mientras que las tabletas tendrán 4GB.



Pese al tremendo éxito del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus, es posible que el diseño sea ligeramente alterado en el nuevo teléfono. La mejora consistirá en hacerlos más delgados (de ahí el nombre Air).



Una modificación que está casi dada por segura está en la cámara: será doble, como ya la tiene el HTC. Habrá que esperar hasta septiembre