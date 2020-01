ABC alista $us 12.000 millones de inversión para vías troncales

Durante la presentación del seminario Gestión de activos viales para las carreteras rurales y de bajo volumen, Noemí Villegas, presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), sostuvo la importancia del encuentro, del que participan especialistas de más de 120 países.

Villegas indicó que desde que el MAS está al frente del país, 2006-2017-, la ABC canalizó unos $us 35.000 millones para la construcción y el mantenimiento de unos 16.000 kilómetros de las carreteras del país.

Villegas, que evitó declarar a los medios, desde la testera remarcó que para la mejora de los caminos de la red fundamental se van a destinar $us 12.000 millones, aunque no precisó de dónde saldrá el dinero y desde cuándo lo harán efectivo.

“Esperamos que este evento nos permita tener un buen intercambio de experiencias y tecnología, pues los que participan son personas con una gran experiencia en el tema caminero”, dijo Villegas.

Se debe aprovechar

Para Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), estos encuentros son una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y conocer otras alternativas para el mantenimiento de las carreteras. “Ojalá los técnicos de la ABC tomen muy encuenta estos aspectos para que mejore las situación vial del país”, señaló Arze.