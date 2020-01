Paro en la Caja Petrolera, pero hay atención médica

Un grupo de trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) inició el paro indefinido de actividades, exigiendo el retiro del director nacional de la institución, Víctor Hugo Villegas, a quien acusan de supuestos malos manejos.



Teresa Trigo, una de las dirigentes de los movilizados, confirmó que las oficinas administrativas de la CPS estaban cerradas a la atención de los asegurados desde las primeras horas de hoy; sin embargo, también reconoció que hay atención normal en la consulta externa y en el servicio de emergencia, pues los médicos, que no apoyan la medida de presión, trabajan normalmente.



En la CPS hay otro grupo de trabajadores que no está de acuerdo con las medidas de presión que se están llevando adelante y apoyan la gestión de Villegas, autoridad que estuvo la semana pasada en la capital cruceña entregando ítems para el seguro médico y aseguró que no dejaría su cargo pese a las movilizaciones.