Hasta el vertedero sirve para hacer alboroto

Recientemente, a poco de instalarse como edil en el Concejo Municipal, el jefe de la UCS –que para infortunio de la capital cruceña fue su alcalde durante seis años-, apareció como mediador y garante dentro de una exigencia que planteaban vecinos de barrios cercanos a ‘Normandía’, que se estaban dando a la tarea de bloquear la vía que lleva al vertedero.

El asunto en realidad no era otra cosa que una petición de vieja data que hace rato está en curso, pero allí surgió el inquieto individuo como ‘salvador’ de la situación. Según se conoció, el superfluo y perjudicial alboroto lo urdieron unos ucesistas con el fin de que su líder aparezca, como está dicho, en calidad de ‘salvador’.

En los días posteriores el aludido personaje continuó dándose modos para llamar la atención y figurar en primer plano en los medios informativos, cosa no tan difícil en una ciudad que, así sea la ‘locomotora’ económica de Bolivia, no deja de tener problemas de diversa naturaleza, no pocos de ellos a cuales más graves. Y como anunció que nada lo detendrá, entonces por ahí anda escarbando entre la basura, más allá miroteando los desagües, acullá solidarizándose con la gente que padece alguna discapacidad, componiendo los grifos que gotean en las escuelas, cotorreando en el organismo deliberante, en fin, parloteando con los llamados ‘gremiales’, o sea la gente que él, en connivencia con su máximo dirigente –que asimismo volvió a la municipalidad para tornar a medrar– ha convertido Santa Cruz de la Sierra en una gigantesca feria los 365 días del año, con comerciantes informales que atestan los centros de abastecimiento popular, las calles, las avenidas y cuanto espacio público existe, dejándolos, casi invariablemente, sucios y malolientes. En todo caso, ¿por qué no atreverse primero con estos ‘gremiales’ –a los que sin embargo supieron exprimir– para quitarles las alas que les dieron con las cuales vuelan a su antojo por la ciudad?

Decididamente estamos para el carajo: en el país se enseñorea el populismo, gobierna un semidiós centralista que pretende perpetuarse en el mando y ahora, en el plano local, resurgen los demagogos ansiosos de recuperar un poder que no merecen ni remotamente