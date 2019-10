Rocha desmiente gasto de 5,5 millones en logotipo

Omar Rocha, alcalde de La Paz, desmintió este viernes una publicación del matutino Página Siete, en la que se asegura que gastará 5,5 millones de bolivianos en el cambio del logotipo del municipio paceño, y anunció que demandará una reparación civil con indemnización, por dañar su imagen pública en reiteradas oportunidades.



"Rocha no ha gastado nada en este logo, no tiene presupuestado un solo peso, un solo boliviano, eso es falso", afirmó en conferencia de prensa. A su juicio, lo que busca ese matutino es dañar su imagen pública.



Informó que la publicación de Página Siete difunde una información que habría sido revelada por Luis Lugones, ex secretario ejecutivo del municipio.



"Este periódico es un periódico de mala leche conmigo, porque dice que Rocha gasta, según Lugones dice que puede costar y dice significará y dice que han gastado los 5,5 millones de bolivianos", protestó.



Recordó que entre enero y abril del año pasado demandó ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística y ganó a Página 7. "Yo ya le he ganado un proceso a este periódico ante el Tribunal de Ética por mentirosos, por difamadores y manipuladores", sustentó.



Al contrario, el Alcalde de La Paz recordó que en la gestión de Juan Del Granado y Luis Revilla, cambiaron tres veces consecutivas la imagen institucional y dijo que el monto aproximado que se gastó en esos cambios fue de 5,5 millones de bolivianos, por cada uno.



"Si sumamos las tres gestiones del MSM: una, La Paz avanza; La Paz líder; y ahora La Paz con ñeque, se han gastado 17 millones de bolivianos", respaldó.