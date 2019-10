Mira lo que Maduro dijo sobre 'Pokémon Go'

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el martes que "Pokémon Go" -el juego para celulares con gran repercusión en todo el mundo- es parte de una "cultura de muerte" que está debilitando las mentes de niños y jóvenes.



"Realidades virtuales como el nuevo juego que hay por ahí, Pokémon Go, ¿ustedes lo conocen? Miles de jóvenes, miles de personas, terminan viviendo en la realidad virtual. Cuando realidad virtual es matar", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.



El presidente venezolano vinculó este tipo de juegos con algunos sucesos violentos como el ataque Múnich, Alemania, en el que un joven germano- iraní asesinó a sangre fría a 9 personas antes de suicidarse.



"Un joven de 18 años, sometido a toda una cultura de violencia desde la primera edad, sometido a la discriminación de una sociedad. Eso produce un monstruo", señaló.



Pokémon Go, el juego de moda en todo el mundo, es una aplicación de realidad aumentada que permite "cazar" pokemones en diversos lugares del mundo a través del celular. Sin embargo aún no ha aterrizado en varios lugares como Venezuela y Bolivia.



