Hasta ayer, 505 empresas pagaron doble aguinaldo

El ministerio de Trabajo informó que hasta ayer 505 empresas pagaron el doble aguinaldo, "Esfuerzo por Bolivia" y 2.217 cumplieron con el primer beneficio. Pando es, todavía, la región que menores indicadores reporta.



Santa Cruz continúa liderando los porcentajes de emprendimientos que erogaron ambos pagos, con 1.242 y 286 empleadores. Le sigue La Paz con 440 y 88 del primer y segundo aguinaldo, respectivamente, de acuerdo a los cuadros.



El 24 de diciembre vence el plazo para solicitar la flexibilización de la fecha de cancelación, solo en el caso de las empresas privadas que no puedan cumplir con el beneficio. Son cuatro los requisitos que se deben cumplir.



"La fotocopia simple del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), acompañado del ROE original solo para fines de verificación. Certificado de no adeudo a las Administradoras de Fondo de Pensiones al 30 de noviembre de 2015", son algunos de los documentos que deben presentar las empresas.



Aquellos emprendimientos que logren la flexibilización, podrán cumplir hasta el mes de marzo; mientras que existirán sanciones tanto para quienes presenten los requisitos alterados y también para aquellos que no cumplan con dar el beneficio a sus trabajadores.



Datos del ministerio de Trabajo:,