Llega a Bolivia la moda de fotografiar la comida

El arte de fotografiar comida y que sea irresistible y apetitosa es conocido como "Food Styling", tendencia que llega a La Paz con talleres dirigidos por la argentina Marcela Lovergrove.



"Esta tendencia también busca destacar las cualidades del producto, alcanzar la adecuada apariencia, resaltarlo en un entorno y en una composición. También significa combinar alimentos, vajillas y otros elementos en franca armonía para obtener resultados favorables para el cliente", explica Claudia Martínez, una de las organizadoras del evento.



Lovergrove se dedicó al "Food Styling" desde hace más de 35 años. A lo largo de todo este tiempo ha participado en varias campañas gráficas, publicitarias y editoriales, entre otras actividades más. Puedes dar click aquí y ver su portafolio.



Así que como la comida entra por los ojos, te dejamos cinco tips de los que la especialista enseñó en el taller para realizar las mejores fotografías a tu comida.



1. No es lo mismo cocinar para un comensal que para la cámara

"Cuando un chef prepara un alimento se tiene que preocupar del sabor, en cambio cuando te enfocas en cocinar para sacar una foto tienes que enfocarte en la imagen del alimento".



2. La comida para fotos no necesita sal

"Porque la sal hace que la comida se deshidrate, y eso hace que no se logre un look perfecto".



3. Para elegir dos tomates, revisar por lo menos 50

"Si tienes una montaña de tomates hay que darse el trabajo de mirarlos de un lado, al otro y encontrar a los tomates mas hermosos".



4. Con una comida fea visualmente, nunca lograras una foto linda

"Si la lechuga está marchita, o si tu torta está quemada, es imposible sacar una buena foto. Por eso tienes que elegir el producto mas lindo".



5. Juega con muchas opciones de vajilla y fondos

"Es bueno probar muchas opciones para lograr una buena toma, así que céntrate en la comida . Además, trata de usar la menor cantidad de elementos posibles dentro de la foto".