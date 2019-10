Trabajadores de salud van a un paro mañana

Los trabajadores de salud de Santa Cruz anunciaron un paro de actividades desde las 0:00 de este viernes en protesta contra el Gobierno porque no les ha cancelado el bono de vacunación que cada año se paga hasta el 6 de julio y también demandan a la Gobernación porque no les ha abonado el retroactivo de los salarios desde enero.



Robert Hurtado, ejecutivo de los trabajadores de salud de Santa Cruz, pidió disculpas a la población porque será la más afectada, pues durante 24 horas no habrá atención externa como medida de presión.



“Cada año recibimos un bono o viático de vacunación, pero ya es medio mes y los ministerios de Salud y de Hacienda no se han pronunciado; de paso reclamamos a la Gobernación por el aumento de nuestro salario por la presente gestión”, indicó Hurtado.



El dirigente aclaró que si hasta las 17:00 de hoy el Gobierno no les abona lo solicitado, la protesta se llevará a cabo.



Asimismo, la región se encuentra en emergencia pidiendo al Gobierno por los 6.500 ítems que no ha dotado para el normal funcionamiento de todos los nosocomios.