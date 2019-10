Éder, el inesperado héroe

Si Eusebio, nacido en Mozambique, fue el primer gran futbolista portugués, con su gran actuación en el Mundial de 1966, otro jugador nacido en África le daría la gloria 50 años después, Eder, originario de Guinea Bissau, que marcó el gol del triunfo de la selección lusa, este domingo contra Francia, en la final de la Eurocopa.



Eder, que jugó la mitad de la temporada en el Lille francés, salió a la cancha en el minuto 79 de la final para anotar el tanto del triunfo en el 109, ya en la segunda parte de la prórroga, que dio a Portugal su primer título internacional.



Éderzito António Macedo Lopes, su nombre completo, ha jugado poco en esta Eurocopa, interviniendo en dos partidos, uno de ellos la final, pero le fue suficiente para ser el héroe de su selección.



El delantero, de 28 años, afirmó que la estrella de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, le dijo que iba a marcar el tanto del triunfo, cuando entró en el campo en el minuto 79 en sustitución de Renato Sanches.



"Me dijo que iba a marcar el tanto de la victoria. Como todo el equipo, me dio fuerza, energía y fue muy importante. Fue un gol trabajado por todo el equipo", afirmó.



Ánimos de Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo había dejado el partid por lesión en el minuto 25.



"Desde el primer día que Fernando Santos me convocó. Había trabajado para dar todo y estoy muy contento por lo que hicimos. Sabía que mi oportunidad iba a llegar cuando fui convocado. Estaba muy confiado en que podía llegar un momento así", añadió Eder.



El delantero agarró un balón fuera del área en la prolongación y sorprendió a Hugo Lloris con un disparo raso, pegado al poste derecho del portero francés.



Eder se formó en las categorías inferiores del Académica de Coimbra, para luego pasar al Tourizense, un equipo de la Segunda División portuguesa, que le permitió volver a Coimbra.



Entre 2008 y 2012 estuvo en el Académica de Coimbra, y luego tres temporadas en el Sporting de Braga.



En 2015 fue fichado por el Swansea galés, pero no acabó la temporada, pasando a mitad de campaña al Lille, donde tras unos meses cedido ha firmado un contrato hasta 2020.



En la Premier League, con el Swansea, jugó quince partidos, cuatro como titular, sin marcar ningún gol, por lo que el club decidió cederlo al Lille, donde debutó el 3 de febrero.



Sin duda, el Swansea estará lamentando no haber esperado a esta Eurocopa, que le he permitido ser un héroe, precisamente ante el país que le acaba de albergar para su Ligue 1.



Internacional desde agosto de 2012, Eder ha participando en 28 partidos con la selección lusa, dos de ellos en el Mundial de Brasil, donde su equipo fue eliminado en primera ronda, y otros dos en esta Eurocopa, en la que fue el héroe de su equipo en la final.