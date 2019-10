Afrobolivianos reclaman inclusión en el estatuto autonómico cruceño

Al ritmo de los tambores y la cuancha (instrumento autóctono), miembros de la comunidad afroboliviana en Santa cruz, marcharon este jueves desde la plazuela Fátima hacia el edificio de la Gobernación en protesta por la no inclusión de su pueblo en el estatuto autonómico que fue aprobado en grande la pasada semana por la Asamblea Legislativa Departamental y ya ha sido enviado al Tribunal Constitucional en Sucre para que proceda a revisar su concordancia con la Carta Magna.



"Que quede claro que no estamos en desacuerdo con el estatuto, sino que reclamamos nuestros derechos ya que no hemos sido incluidos en ellos", dijo Dayana Angola, miembro de Afrocruz.



"Ya hemos conversado con asambleistas para que se revisen algunas cosas. Se ha demostrado predisposición, esperemos que se proceda a la revisión y posterior confirmación de nuestros derechos como ciudadanos cruceños que somos", apuntó.



La movilización recibió el apoyo de muchos vecinos que aplaudieron a las cerca de 50 personas que marcharon hasta la Gobernación.



Se los recibió

El Oficial Mayor de la Asamblea cruceña, Gary Achá, atendió a un grupo de representantes de la comunidad que llegaron hasta la Gobernación para pedir una reunión con los asambleístas.



Achá les explicó sobre la ausencia de la presidenta del ente legislativo, Kathia Quiroga, que viajó hasta San Ignacio de Velasco para participar de los actos cívicos por la celebración de los 267 años de fundación, pero que la próxima semana, se sostendrá una reunión para buscar una solución a la demanda.

