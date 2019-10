Fabriles de La Paz piden paro de 48 horas a la COB

El secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles, Wilson Mamani, anunció el miércoles que ese sector planteará a la Central Obrera Boliviana (COB), en su ampliado de esta tarde, declarar un paro de 48 horas a partir del próximo lunes por el conflicto de Enatex.



"Nosotros hemos discutido el tema en el ampliado departamental del martes y las conclusiones han sido claras que nosotros como trabajadores fabriles de La Paz vamos a plantear en el ampliado de la COB (en horas de la tarde) que a partir del lunes entremos en un paro de 48 horas movilizados movilizado con bloqueos en los diferentes puntos estratégicos del departamento", indicó.



Reunión en cuarto intermedio



El martes por la noche la dirigencia de la COB y autoridades del Gobierno declararon un nuevo cuarto intermedio en la reunión para solucionar el conflicto que surgió a raíz del decreto que determinó el cierre de Enatex.



Mamani indicó que determinar constantemente cuartos intermedios en el diálogo con el Gobierno no es una muestra de que se vaya a resolver el conflicto, que hace dos meses dejó sin trabajo y salario a varios trabajadores.



Decretos del Gobierno



?El Gobierno aprobó dos decretos supremos, referidos a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).



Uno de los decretos (2822) ratifica la protección de la estabilidad laboral de los trabajadores y puntualiza que los conceptos del Decreto 2765, de cierre de Enatex, no serán aplicados bajo ninguna razón para la clausura de factorías o despido de trabajadores en el sector privado.



Esa norma también señala que los trabajadores que se encuentran en el régimen de la Ley General del Trabajo no serán transferidos a otro sistema laboral.



El otro decreto (2823) hace referencia a la modificación de la norma 2765 y señala que se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Enatex a Servicio Nacional Textil (Senatex), una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo.

