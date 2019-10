Jefes de Andrade y Odebrecht detenidos por caso Petrobras

Los presidentes de las empresas Andrade Gutiérrez y Odebrecht fueron detenidos ayer por la Policía en el marco de las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras, que llegaron así a dos de las más importantes firmas constructoras de Brasil.



Las autoridades confirmaron la detención de Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes han sido acusados de fraude en licitaciones y formación de cartel, y presiden respectivamente Odebrecht y Andrade Gutiérrez, dos empresas con operaciones en decenas de países.

Además de esos dos ejecutivos, la policía detuvo ayer a otras diez personas vinculadas a estas empresas, así como convocó a declarar a otros 47 sospechosos.



Por el caso también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.



Entre los detenidos, está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, quien está acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras, para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.



El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados ante las autoridades fiscales y electorales. No obstante, según la policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.



$us 2.000 millones en juego

Las compañías Odebrecht y Andrade Gutiérrez señalaron en sendos comunicados que la captura de sus directivos "no eran necesarias", ya que consideraron que las empresas están colaborando debidamente con las investigaciones.



Odebrecht "siempre ha estado a disposición" para esclarecer los hechos, indicó una nota de esa empresa, mientras que la firma Andrade Gutiérrez se manifestó en el mismo sentido.



No obstante, al anunciar las detenciones, el comisario Igor Romário De Paula afirmó que las autoridades esperaban una "mayor colaboración de esas empresas", a las que se refirió como "dos compañías destacadas en la economía brasileña y en el mercado internacional".



Odebrecht y Andrade Gutiérrez, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su participación en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos $us 2.000 millones.



Las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores hasta en un 4 % y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas