Mujica afirma que Bolivia necesita 'pedacito de mar'

No sabe si será por Chile. El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica, que visita por dos días el país, volvió a mostrar su respaldo a la causa marítima de Bolivia, misma que calificó de "justa" en conferencia de prensa.



"No tengo dudas de que Bolivia precisa una salida soberana al mar, nunca tuve dudas. Un "cachito" (pedacito) de mar, que le de una posibilidad en el mundo, es una necesidad histórica", aseveró el senador, que compartió el medio día con sectores sociales afines al Gobierno.



Conoce más: "Pepe" Mujica felicita a Bolivia por la estabilidad social



El exmandatario sostuvo que "es probable de que la opinión pública de Chile se levante y rechace (...) No cabe duda que Bolivia por su historia y ubicación, necesita una salida al mar, no sé si será por Chile, pero es una causa justa, noble".



En 2014, en una entrevista exclusiva con EL DEBER, Mujica llamó a sus pares del Mercosur a ayudar a Bolivia a obtener una salida plena y soberana al mar “como sea y por dónde sea”. Luego argumentó de forma pública y en varias ocasiones el mismo pedido.



Lea también: "Pepe" Mujica va a Chimoré y habla con Evo Morales



Desde Lauca Ñ, Cochabamba, el ahora senador uruguayo se refirió a otros temas, mostrando su postura a favor de la despenalización de la hoja de coca frente a la ley transnacional de Estados Unidos que afecta a los cocaleros.



"Me gustaría que las causas que levantó Evo se mantengan (...) Que la población decida", aseveró frente a consultas sobre la reelección de Evo Morales. Fue cauto y señaló que alguien que viene desde tan lejos no puede opinar a detalle sobre algo que se debate de forma interna.



Audio del expresidente:,