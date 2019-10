La vida y el amor en estas 9 frases de Vargas Llosa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa cumple 80 años este lunes y atraviesa uno de los mejores momentos en su vida literaria, su última novela ‘Cinco Esquinas’ es un éxito en ventas.



Este lunes por la noche, celebrará su cumpleaños en el madrileño Hotel Villamagna con una cena con las personas más allegadas de su entorno y personalidades del ámbito cultural y político que participarán desde mañana en un seminario sobre su obra.



Para festejar al premio Nobel de literatura, te presentamos estas 9 frases escritas por él sobre la vida y el amor:



1. "Hay días en los que la recuerdo y me pregunto "¿qué estará haciendo?. Hay noches en que la extraño y me pregunto "¿qué estoy haciendo?""



2. “La felicidad existe”. Sí, pero a condición de buscarla donde ella era posible. En el cuerpo propio y en el de la amada, por ejemplo; a solas y en el baño; por horas o minutos y sobre una cama compartida con el ser tan deseado"



3.“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar”



4. “Sólo un idiota puede ser totalmente feliz”



5. “Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener”



6. “Lo peor era tener dudas y lo maravilloso poder cerrar los ojos y decir Dios existe, o Dios no existe, y creerlo”



7. "Sentía una inmensa ternura por ella. Estaba seguro de que la querría siempre, para mi dicha y también mi desdicha"



8. "Vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias"



9. "El secreto de la felicidad, o, por lo menos, de la tranquilidad, es saber separar el sexo del amor. Y, si es posible, eliminar el amor romántico de tu vida, que es el que hace sufrir"