Maná ve dificultades para "racistas" Trump y Santorum en EEUU

El grupo mexicano Maná considera que Donald Trump y Ricky Santorum, precandidatos republicanos a los comicios presidenciales de 2016 en Estados Unidos, se van a encontrar con "dificultades" para sacar adelante su discurso "racista" contra los inmigrantes.



Los integrantes de Maná están recién llegados a España para la gira de presentación de su último disco, "Cama Incendiada", con la que recorrerán siete ciudades.



Fher Olvera y Alejandro González explicaron que, aunque no conocían las intenciones de Santorum de reducir en un 25 % "tanto la inmigración ilegal como la legal" en Estados Unidos, "las cosas no les van a ser tan fáciles".



"La verdad es que estos políticos dicen cosas para ganar votos. Este tipo ya perdió el voto latino", zanjó Olvera, a lo que González añadió que decir algo así es de "ignorantes".



Los latinoamericanos en Estados Unidos, apostilló Olvera, son los que han hecho ese país "así de grande", y Santorum ha querido sumarse a la "marca de racista" de Trump: "Le está resultando, pero no creo que vaya a ir muy lejos porque el pueblo americano tampoco es tan ignorante".



"Hay un sector de población norteamericana, grande, mucho más pensante que, además, convive con los latinos. No es así de fácil.

Están haciendo una "formulita", un show de estupidez", añadió.



Un show alucinante, Shakira y una cama incendiada



Maná comenzó su gira española el pasado viernes en la isla canaria de Tenerife, con un concierto que González calificó de "alucinante, de un entusiasmo, encanto y entrega espectaculares. Nos llenó de pila, de energía, para seguir esta gira".



Sobre la participación de Shakira en alguno de los conciertos en España, que ha grabado la canción "Mi Verdad" con ellos, el grupo prefiere dejar abierta la posibilidad.



"Todo puede suceder. No sabemos dónde anda ella ahorita. Y si no aparece, le ponemos una peluca a Sergio -uno de los guitarristas-", bromean los músicos.



"Cama incendiada" les parece un disco "delicioso", de los que más les gustan, y en el que han invertido "mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha plata", porque su idea es que "no solo sea una canción o dos sino que todos los temas sean sorprendentes".



Cuando terminen en España volverán a México y de ahí saldrán al norte de Sudamérica y Centroamérica. En febrero harán el sur de América, por donde viajarán hasta finales de 2016, un año en el que es probable que vuelvan a España y hagan su primer gran tour por Europa.