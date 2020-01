Antonio Banderas revela que tuvo un ataque al corazón

En medio del homenaje que recibió en el festival de cine de Málaga, Antonio Banderas habló sobre los rumores acerca de su estado de salud: "Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno, no ha dejado daños".

En la rueda de prensa previa a la gala, el actor explicó que le implantaron tres stents en las vías coronarias y luego, debido a que sufre arritmia cardíaca, le hicieron una ablación. Ahora, está recuperándose.

Lo cierto es que el actor malagueño luchó durante muchos años por hacerse un espacio entre los mejores, tanto del cine español como a escala mundial, y eso al final acaba pasando factura: "He tirado de corazón para todo lo que he hecho en mi vida”, dijo el actor. “Me fui de aquí con 19 años montado en mi corazón, trabajé apoyándome en ese corazón, me fui a EEUU tirando de ese corazón, y en enero él me dijo hasta aquí hemos llegado y me dio un infarto".