Una familia de seis grandes se lanza al estrellato

No tienen sangre en las venas, tienen música, y son del mismo tipo, del que tienen los buenos. Cinco artistas conocidos de nuestro medio y una presentadora de TV se lanzan al estrellato con la Compañía musical Flia (abreviación de familia, porque eso se consideran), que nace con el propósito de crear una verdadera fábrica de talento.



Desde hoy, Carla María Vaca Díez (cantante de soul y blues), Diego Merrit (ex-Star Academy, destacado en pop y tropical), Lunita (ex-Te regalo una canción, exponente de la cumbia y el folclore), Leonardo Callejas (también ex-Te regalo una canción, intérprete de baladas) y José Miguel Lijerón (líder de Oxígeno, experto en música urbana y tropical) bombardearán los medios con su producción.

Todos ellos ya han entrado al estudio de grabación y comenzarán a presentar sus propuestas, respaldados por conocedores de producción musical y audiovisual, manejo de imagen, administración de empresas y relaciones públicas.

‘Mentes maestras’. José Miguel Lijerón se estrena como solista. Thalma ejerce su profesión de ingeniería industrial

El proyecto

Thalma Roca, presentadora de espectáculos del noticiario y de Que no me pierda, de Red Uno, es la sexta integrante del ‘clan’, y está a cargo de la administración de la compañía musical.

“Durante un año entero hicimos estudios de mercado en los que determinamos que el país tiene artistas muy talentosos, pero que estos no saben manejar la música como un producto y a sí mismos como una empresa”, expresa Roca, que asegura que el proyecto no tiene precedentes.

Pero Flia piensa en grande, quiere que sus artistas lleguen a México y a Estados Unidos, por el momento. Con el respaldo del investigador y maestro vocal John D. Loza, residente en el país azteca, y una alianza estratégica en Miami ese plan avanza sobre ruedas.

El lanzamiento

El 1 de abril, siguiendo las nuevas tendencias, los cinco músicos presentarán un ‘featuring’, Mi arma, tema urbano con sonidos actuales.

José Miguel o Giuseppe apuesta a ganar; con este gran equipo planea repetir el éxito de su agrupación Oxígeno, que continúa vigente, y que en 2010 ingresó su tema Me haces tanto bien a la programación de HTV