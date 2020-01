García lamenta haber hecho nada por niña Eva

El vicepresidente Álvaro García Linera lamentó no haber hecho nada para salvar la vida de la niña Eva, que murió por hambre hace dos semanas en la ciudad de El Alto.

Durante la entrega de viviendas para familias con algún integrante con discapacidad, la autoridad sostuvo que le dolió mucho el hecho e instó a los vecinos a convertirse en familias, para no ser indiferentes ante la pobreza.

"Cuando no nos avisan, cómo ayudar, cómo ayudar a Evita, que no tenía ropa, no tenía comida, pero si nos avisan, cómo podemos ayudar", declaró el segundo mandatario.

Explicó que los pobladores deben preocuparse por el bienestar de quienes los rodean, compartiendo aunque sea lo poco que tienen o en todo caso alertando a las autoridades situaciones severas como la que afectó a la familia Quino.

"No podemos ser indiferentes, debemos ayudar de alguna manera", a tiempo de asegurar que el Gobierno siempre velará por la población. Solicitó a las autoridades municipales a ser más efectivas en la atención de la ciudadanía.