5 preguntas que una mujer debe atreverse a hacer a su ginecólogo

Vergüenza, miedo o el temor de parecer inoportuna, lo cierto es que muchas mujeres cuando asisten a la consulta con su ginecólogo evitan tocar ciertos temas que podrían causarle graves problemas de salud. El sitio Harmonía.la reunió 5 de las más comunes y que a continuación reproducimos



1. ¿Es normal el olor de mi vagina?

Si detectas un olor vaginal sospechoso es posible que se trate de una infección vaginal. La vagina tiene un olor característico que varía de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual pero no debe ser penetrante o desagradable.



2. ¿Es seguro tener relaciones durante la regla?

Muchas mujeres creen que si tienen relaciones sexuales sin protección durante su periodo no corren riesgo de quedar embarazadas. Esto es falso. El riesgo es más bajo que a la mitad del ciclo pero aún así es posible.



3. ¿Debo hacerme un examen de ETS?

Esta es una pregunta que angustia a muchas mujeres pero muy pocas se atreven a decirlas. Si has tenido sexo sin protección, aunque sea una sola vez, aunque sea con una sola pareja, la respuestas es sí.



4. ¿Por qué no disfruto de las relaciones sexuales?

Muchas mujeres no disfrutan el sexo o simplemente no desean tenerlo y se preguntan si su condición es normal o hay algo mal con ellas. La respuesta a esta pregunta depende 100% de cada caso y por eso es muy importante hacérsela a un especialista.



5. ¿Cuándo debo comenzar a hacerme mastografías?

La mayoría de las mujeres saben que el papanicolaou debe hacerse una vez al año a partir de que son sexualmente activas, pero ¿y las mastografías? Regularmente deben realizarse a partir de los 40 años o antes en algunos casos. Tu ginecólogo te dirá cuándo es el momento ideal para ti.