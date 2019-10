Kerry evita hablar sobre el mar en su visita a Chile

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, que se encuentra en Chile para participar en el foro "Nuestro Océano", evitó dar una apreciación sobre el litigio marítimo que tienen Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El político demócrata estadounidense dijo que no tiene una postura al respecto y expresó su deseo de que el asunto se resuelva.



"No tengo una postura al respecto, no he examinado el tema a fondo. Tendría que ponderarlo y sería muy reacio como ministro de RREE de Estados Unidos en pronunciarme sobre algo que está en disputa sin asesoría legal en torno a las implicancias, pero espero que resuelva y creo que sería bueno para todos", afirmó el diplomático estadounidense.



Propuesta de Evo Morales a Bachelet



El presidente planteó un estudio liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para establecer los beneficios económicos para Bolivia y Chile si se acuerda una salida soberana al mar.



Dijo que el estudio se respaldaría con una propuesta para resolver la centenaria demanda marítima. “Nuestro interés, quiero que sepa Michelle Bachelet, es cómo trabajar juntos, más bien, como gobiernos y acordar que ambos países ganemos. Es posible compartir algunos temas, ya lo hemos planteado, he aprovechado la ONU para conversar con el presidente del BID, CEPAL, CAF, para que tal vez ellos pudieran hacer un estudio”, expresó.



Competencia de La Haya



En septiembre, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) admitieron su jurisdicción para tratar la demanda marítima de Bolivia, frente al recurso de incompetencia planteado por el gobierno de Michelle Bachelet para frenar el caso que apunta a obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al océano Pacífico.