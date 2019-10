Holding cementero consolida su nuevo directorio en Soboce

A dos días de haberse anunciado la compraventa de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), los nuevos dueños consolidaron su plantel directivo. Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, Pablo Fernando Vallejo Ruiz y José Luis Orbegoso Moncloa son los principales nombres que sobresalen entre quienes manejan la empresa, tras la salida del ex cementero, Samuel Doria Medina.



El martes, Doria Medina vendió su paquete accionario que tenía en la cementera, al Consorcio Cementero del Sur por $us 300 millones, que ahora controla el 98,36% de las acciones. Después de ese paso, los cambios inmediatos en los principales cargos ejecutivos se sucedieron uno tras otro.



La nueva junta de accionistas de la empresa nombró a Vito Modesto Rodríguez Rodríguez como presidente del directorio y a Pablo Fernando Vallejo, como vicepresidente de Soboce, según el informe, al que accedió EL?DEBER, de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).



Y tras aceptar la renuncia del gerente general de la Sociedad, Armando Ramiro Gumucio Karstulovic, la junta designó como gerente general interino a José Luis Orbegoso Moncloa.



Relaciones empresariales

Los flamantes nombres figuran en varias otras empresas y entidades inversoras en Latinoamérica.



El nombre de Vito Modesto Rodríguez Rodríguez aparece en Agroindustrias San Jacinto S.A.A., Cartavio S.A.A., Empresa Agrícola Sintuco S.A., Gloria S.A., Universidad Nacional de Ingeniería, Yura S.A., Consorcio Cementero del Sur S.A. y Corporación Azucarera del Perú S.A.

Pablo Vallejo es el actual y conocido gerente de la Planta Industrializadora de Leche (PIL-Andina).



Orbegoso aparece como representante de Inversiones Cordillera del Sur, con capitales en Chile, como en Inmobiliaria San Patricia, Santa Pamela e Inversiones Blue Circle Chilean Holding Limitada.



La junta también otorgó nuevos poderes a favor de Jorge Rodríguez Rodríguez (mencionado también en Consorcio Cementero del Sur S.A., Agroindustrias San Jacinto SAA, Cartavio SAA) y Claudio Rodríguez Huaco (Cartavio SAA, Agroindustrias San Jacinto SAA, Empresa Agrícola Sintuco SA).



Desde el inicio de sus operaciones, el plantel ejecutivo de Soboce no se ha mostrado públicamente, explicando que se encuentra trabajando en la transición.



Se espera que el próximo lunes haya un comunicado público