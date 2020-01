Implican a Albacete y a su hija con LaMia

Ricardo Albacete Vidal lo negó. Pero en LaMia Bolivia, la aerolínea (2014) homónima a la que fundó en Venezuela (2010), se han encontrado indicios de que él y una de sus hijas, más allá del mero alquiler de aviones, sí estaban involucrados con las operaciones comerciales de la compañía que, hace un mes, estelarizó la tragedia del Chapecoense, donde 71 personas perdieron la vida en Medellín, Colombia.

Así lo revela la Fiscalía de Bolivia tras revisar las carpetas secuestradas a la compañía en Santa Cruz el 6 de diciembre, en medio de la investigación judicial del accidente y de supuestas irregularidades en la empresa; con ello, ahora el caso da un giro y apunta hacia afuera del país.



“No somos accionistas ni empleados de LaMia Bolivia, sino de LaMia Venezuela; dejamos el mismo nombre para no perder la pintura del avión; nosotros somos los que les arrendamos a ellos los aviones, pero el avión es operado por la empresa boliviana”, se desmarcó Albacete, desde España, en la única explicación que ha dado el empresario, de 63 años, sobre el siniestro, según cita el diario El Confidencial.



Pero el Ministerio Público ha puesto en duda esa versión: se encontró en oficinas de LaMia un documento de este año de rendición de cuentas de la firma boliviana a una de las hijas de Albacete y se halló documentos que involucran al español-venezolano con sus operaciones comerciales, algo que no coincide con su versión ni con la de los funcionarios de LaMia Bolivia, que han dicho que Albacete, dueño de tres aviones Bae Avro RJ85 asentados en el país, solo era un arrendador de aeronaves.



¿Por qué la compañía rendía cuentas a una hija de Albacete? Un antecedente sugiere un rol más comprometedor del empresario con LaMia Bolivia. “Hay solicitudes, pero recién están en proceso de certificación, tenemos una (aerolínea) extranjera y una nacional. Es una extranjera, venezolana, LaMia. Son pequeños operadores, como taxis aéreos”, informó en noviembre de 2014 el entonces director general de Aeronáutica Civil (DGAC), general Luis Coimbra, según consta en el archivo histórico de noticias que divulgó la agencia de noticias gubernamental ABI.

Albacete, en entredicho



Pamela Justiniano, la viuda del jefe de cabina de la aeronave siniestrada, David Vacaflores, aseguró que no es verdad que el venezolano hubiese sido solo un arrendador. “El señor Ricardo también es socio de la compañía, a él no se le alquilaban los aviones”, dijo la viuda, cita la cadena estadounidense Univisión.



“Lo que yo sé, él (Albacete) también recibía los pagos, a él también le depositaban a las cuentas los pagos de los equipos. Recién él hizo un contrato con su hija, no sé cómo se llama su hija, pero todo eso yo lo escuchaba y lo veía”, recordó la viuda.



En LaMia Bolivia, no obstante, repiten a Albacete. “Los únicos dueños de la compañía son Miguel Quiroga Murakami, el piloto que falleció, y Marco Antonio Rocha Venegas”, ha dicho al respecto Néstor Higa, abogado de la aerolínea. Miriam Flores, contadora de la línea aérea, y el general Gustavo Vargas Gamboa, gerente general de la firma, han coincidido en sus explicaciones dadas a la comisión investigadora, formada por Osvaldo Tejerina, Mirtha Tejerina e Iván Ortiz.



De hecho, según Flores, Albacete Vidal cobraba a LaMia Bolivia solo $us 35.000 al mes por el alquiler del único avión Bae Avro RJ85 que tenía en operaciones en el país, una aeronave para 95 pasajeros. Vale decir, no más de unos $us 1.200 por día.



Este dato —el de la cuota del alquiler— es otro de los motivos por los que el Ministerio Público quiere citar a este empresario venezolano ligado con el chavismo, pues no se ve coherencia entre las tarifas del mercado y la suya. Higa asegura que ese monto es el que señala el contrato y que no hay nada ilegal.

Conflictos en LaMia Bolivia

Refugiado en Brasil, el suegro de Quiroga, el exsenador Róger Pinto, da más referencias. Él relató que el piloto enfrentaba inconvenientes por dinero, que Quiroga y Rocha dejaron de pagarse sueldos para saldar cuentas con el venezolano y que estaban por romper relaciones. Pero Pinto dice que Albacete no tenía participación accionaria en Bolivia.



“Nosotros estamos a punto de romper con el viejo ya. O sea, eso quiere decir que necesitamos aviones. Ya hemos entrado en una discusión jodida y, bueno, la opción ahorita es… pues ustedes, ¿no? Porque cualquier rato nosotros lo mandamos a la mierda con sus aviones más; pero ya hemos roto relaciones casi”, dice un audio que compartió Pinto, con una voz que se atribuye a Quiroga, en una charla que, se dijo, ocurrió en septiembre.



Quiroga y Rocha también tenían conflictos con el ex piloto presidencial Gustavo Vargas Gamboa, gerente de LaMia Bolivia y apoderado, quien tenía facultad para firmar contratos y realizar cobros por servicios. De estos conflictos entre los socios y el general dan constancia el abogado de Vargas, Jerjes Justiniano, e Higa, aunque no está claro si estas diferencias tenían relación con los problemas que existían con el venezolano que, se sabe, se encuentra ahora en España.

Por todo, ahora la Fiscalía busca que Albacete y su hija den explicaciones en Bolivia. “Según la documentación que analiza el Ministerio Público, es evidente que se citará al señor Albacete y a su entorno porque están, presumiblemente, vinculados a las operaciones de LaMia y se pueden ampliar los cargos”, aseguraron fuentes oficiales