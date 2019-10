Chávez no justificó faltar a declarar por sobornos

El fiscal superior Iván Montellano, encargado de investigar los manejos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), reveló que el presidente de esa entidad, Carlos Chávez, no justificó su ausencia a declarar por la investigación abierta por recibir presuntos sobornos millonarios.



"Al señor Chávez nosotros lo hemos convocado a declarar. El Ministerio Público ha analizado el memorial que él ha presentado y se ha emitido el decreto correspondiente y no se ha demostrado la justificación para esa inasistencia", aseveró el investigador.



Explicó que luego se anotició del viaje del dirigente a Asunción, Paraguay, y anticipó una segunda convocatoria para que acuda a brindar sus declaraciones informativas, aunque no quiso revelar el día o la hora de tal citación. El fiscal indicó que está sujeto al cronograma establecido.



"Las declaraciones van a continuar (...) Cuando lo convoquemos al señor Chávez lo van a saber. Estamos cumpliendo el cronograma para tal efecto y no queremos entorpecer la investigación. Desde mañana vendrán nuevas personas a declarar, conforme a nuestra planificación", agregó.



Montellano tampoco se quiso referir a todo el entorno que gira sobre la investigación iniciada a raíz del escándalo mundial sobre el pago de sobornos para la organización de campeonatos de fútbol en todo el mundo.



La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia afirmó que "Carlos Chávez no dice la verdad, le miente al país", al comunicar la respuesta al requerimiento de información que realizaron sobre los manejos de la Federación, el cual no fue atendido.