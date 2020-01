Ganado en Beni empieza a morir por la sequía

El color morado y amarillo intenso de las flores de los tajibos contrasta con los pastizales convertidos en ceniza y regados con osamentas de bovinos, equinos y animales de la fauna silvestre que han perecido en el intento de salvarse del fuego y consumir agua que todavía queda en algunas pozas y atajados. “Ocho días seguidos, sin tregua, de día y por la noche, peleé con el fuego, pero fue inevitable. Se ‘devoró’ postes, alambres, bretes y chamuscó varios vacunos que horas después no aguantaron y murieron”, cuenta Fernando Boehme, propietario de la estancia ganadera San Pablo, distante 68 km de Trinidad.



El empresario ganadero -es también director de la Federación de Ganaderos de Beni y además representante de la provincia Cercado- indicó que la sequía y el fuego tienen comprometida la ganadería beniana.



Indicó que, con cálculos preliminares, el fuego afectó a 36.000 hectáreas de pastizales y que al menos hay 14.000 cabezas -de las 250.000 que es el hato bovino de la zona- comprometidas por la falta de pasto y agua.



Boehme explicó que la situación del sector ganadero es de-sesperante porque las quemas ilegales y descontroladas se han dispersado en las provincias Yucumo, Cercado, Marbán, Iténez y Mamoré y la disponibilidad de materia verde es casi nula en varias propiedades ganaderas.Varios ganaderos consultados refirieron que desde abril no llueve en el área de influencia pecuaria de Trinidad.



En el recorrido a la propiedad San Pablo se pudo advertir que la mayoría del ganado ha comenzado a perder peso y debilitarse por la falta de disponibilidad de pastura.



El agotamiento del agua en las pozas y atajados acelera la mortandad animal. Las osamentas de bovinos, equinos, lagartos y otros animales de la fauna silvestre muestran la dura realidad.



Pero la sequía no solo toca a los ganaderos. En un rancho de la comunidad El Horizonte situado a dos horas antes de llegar a Trinidad, Alejandra Pereira, junto a su esposo Wálter Mollo, lloran de impotencia al revelar que la sequía, en el último mes, pasó factura a 20 cerdos de los 48 que tenía la granja rústica porcina. “Lo peor es que de los 28 cerdos que quedan hay 13 preñadas, al filo de parir, y estimando 10 cerdos, por cada una, se viene un desastre de proporción”, dijo la mujer a tiempo de pedir la dotación de agua para el consumo humano y animal.



Efectos de la sequía y quemas

Abdón Nacsif, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando (Fegabeni) indicó que el 10% del hato ganadero (2,5 millones) de Beni se encuentra en riesgo debido a la falta de agua, alimentos y a los incendios.



Nacsif indicó que no se puede hablar de falta de carne, pero remarcó que preocupa que la falta de agua se haga sentir hasta septiembre.

Para evitar más daños, según el ganadero, urge la ayuda a corto plazo con forraje, sales minerales, medicamentos y la perforación de pozos.



Sin avances



El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, indicó que hasta el momento las primeros ocho municipios que pidieron ser declarados en emergencia todavía no han presentado la documentación correspondiente para que la Gobernación dé ese paso.



Alpire indicó que el miércoles tendrá otra reunión con los municipios afectados para avanzar en el tema.



Según la agencia ABI, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que se perforaron 28 pozos, se desplazaron cisternas y se dotaron de tanques de agua para hacer frente a la sequía que afecta a 132.000 familias de 131 municipios del país.



Ferreira precisó que los trabajos se realizaron en Santa Cruz y Chuquisaca