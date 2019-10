Conteo al 72,5%: el No está al frente por 56,5% - 43,2%, frente al Sí

Kathia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que el conteo sobre actas transmitidas ya tiene un avance del 72,5%, y que por el momento se mantiene la ventaja del No con el 56,5% de votos escrutados frente al Sí, que tiene 43,2%.



"El total de actas transmitidas es de 21.200 actas transmitidas ya desde los recintos de un total de 29.224. Entonces este es el avance que tenemos y ratificamos que se ha contado con una masiva participación de la población, superando más del 80% de la participación", informó Uriona.



La autoridad electoral afirmó que aún es muy pronto para afirmar la influencia que tendrá el voto del exterior en el resultado consolidado del referendo. El recuento del sufragio en el extranjero se iniciará el lunes.



En la página web del TSE aún no está disponible la información del voto en el exterior. "Las actas ya han sido recibidas y mañana ingresan a Sala Plena, vamos a hacer entonces un corte del cómputo departamental, para iniciar el cómputo del voto en el extranjero".



Este domingo se realizó en Bolivia, el referendo en el que se votó para decidir si se reforma la Constitución Política del Estado en su artículo referido a la reelección. Resultados no oficiales le dan una victoria al "No" sobre el "Sí" con al menos dos puntos de diferencia.



Uriona no se animó a afirmar cuándo se concluirá con el recuento oficial y aseguró que eso dependerán de la logística que tenga cada Tribunal Departamental Electoral para que lleguen hasta sus oficinas las ánforas y las actas electorales.



La presidenta del TSE anunció que el siguiente reporte oficial se brindará a las 10:00 de este lunes.