Donald Tusk: "Migrantes, no vengan a Europa"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió el jueves a los migrantes económicos que no vengan a Europa, tras reunirse en Atenas con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.



"Quiero lanzar un llamado a todos los migrantes económicos ilegales potenciales, de donde sean. No vengan a Europa. No les crean a los traficantes. No pongan en riesgo sus vidas y su dinero. Todo esto no servirá de nada", dijo Tusk en una conferencia de prensa.



Tusk señaló además que "ni Grecia, ni ningún otro país europeo pueden seguir siendo países de tránsito" de migrantes. "Los reglamentos de Schengen volverán a ser aplicados", advirtió.



Sobre este tema, Tusk dijo el miércoles en una visita a un campamento de refugiados en Eslovenia, que aplicar las disposiciones de la zona de libre circulación Schengen y realizar controles rigurosos en las fronteras exteriores a la UE eran dos condiciones "previas" a una solución de la crisis migratoria.



Por otra parte, el presidente del Consejo Europeo criticó este jueves las acciones "unilaterales" tomadas por algunos países miembros de la UE que restringieron el número de migrantes autorizados a ingresar en sus territorios. Señaló que estas acciones "perjudican la solidaridad" dentro de la Unión Europea.



Lee más: Autorizan que Europa actúe contra tráfico de migrantes



Grecia ha protestado en varias ocasiones contra estas decisiones "unilaterales", que han resultado en el bloqueo de miles de refugiados en su frontera con Macedonia.



Macedonia es el primer país en la ruta de los Balcanes que toman los refugiados para continuar su periplo hacia el norte de Europa.



Tusk llegó el jueves a Atenas en el marco de una gira por los países más afectados por la crisis de migrantes. Por la tarde viajará a Turquía donde se reunirá con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.