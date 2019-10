Médico es acusado de esterilización forzada

A puerta cerrada de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se lleva a cabo la audiencia cautelar en contra del médico cirujano Giovanni Sánchez Suárez, que fue detenido la tarde de este lunes en la localidad de Puerto Suárez por la denuncia de lesiones graves y esterilización forzada a una mujer de 39 años.



El hecho sucedió hace un año atrás, en Puerto Suárez, donde este médico realizó una cirugía de cesárea a la víctima que supuestamente iba a tener gemelos. El doctor Sánchez se dio cuenta, en medio de la cirugía, que uno de los bebés no existía y que se trataba de un tumor, por lo que tomó la decisión de extraerle la matriz a la paciente.



Cuando la familia de la paciente exigió la entrega del otro bebé, se le anunció que no existía tal niño y que se trataba de un mal diagnóstico previo. Tras ello, la víctima denunció al médico por asesinato.



Al no esclarecerse la situación, la familia de la paciente presentó una nueva denuncia esta vez por secuestro, posteriormente por el trato y tráfico de personas, hasta finalmente llegar a la denuncia de una mala praxis y lesiones graves.



Crecen las mentiras



Familiares de la víctima llegaron hasta las instalaciones de la Felcc para pedir justicia por la paciente a la que le fue extraída su matriz sin una autorización previa ni anuncio posterior.



“El doctor no dijo nada en ese momento, no nos ha dicho nada, después de tiempo mi mamá se enteró que no tenía matriz, que le habían sacado el útero. Eso es injusticia, por qué no habló en ese momento”, indicó la hija de la víctima.



Por su parte, familiares y colegas del doctor Sánchez también se manifestaron en la Felcc para mostrar su apoyo a las acusaciones “injustas” contra el médico cirujano.



“El doctor Sánchez es un cirujano reconocido en la ciudad de Puerto Suárez, más de 20 años de trayectoria. Él le ha salvado la vida, ¿es un crimen salvarle la vida a alguien?, ahora, ¿a los médicos se los tiene que culpar por salvar la vida de las personas?”, expresó una de las manifestantes al canal de televisión Red Uno.



Anuncian movilizaciones



Asimismo, las personas que muestran su apoyo al doctor Sánchez, indicaron que el día miércoles se realizará una marcha a favor de este médico cirujano en la localidad de Puerto Suárez. Mientras tanto, ellos permanecerán en vigilia frente a la Felcc.