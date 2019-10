Revelan que el certificado del hijo de Evo es 'falso'

Gabriela Zapata presentó un "certificado de nacido vivo" del hijo del presidente Evo Morales, según información del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero. No existen datos sobre el nacimiento con vida del menor en el Hospital de la Mujer, donde presuntamente fue el parto.



"El certificado de nacido vivo es falso, hemos hecho una verificación, un requerimiento y nunca ha existido un certificado de nacido vivo del menor, por tanto la documentación que ha presentado esta señora (Gabriela Zapata) es totalmente falsa", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Observó además el título profesional de abogada que presentaba la exgerente de la empresa china CAMC, que nunca fue emitido por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), debido a que tenía seis dígitos y hasta el momento solo se emitieron documentos con cinco, por lo que también es falso.



"Se van a convocar a otras personas, se va a llamar a las personas que han hablado de la existencia del niño (...) La investigación sigue su curso, los fiscales asignados al caso verán las gestiones que sean pertinentes!", agregó Guerrero.



La pasada semana Zapata compareció ante el juzgado público segundo de la niñez y la adolescencia en la ciudad de La Paz, para que diga si existe o no el hijo de Evo Morales, su expareja, y de detalles sobre su paradero.



El caso fue declarado en reserva y desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Raymi Ferreira, dijo que el menor falleció, pese a la versión ofrecida hace semanas por Pilar Guzmán, "tía" de la empresaria", que aseguró conocer al niño.