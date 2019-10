Carniceros confirman que acatarán paro en La Paz

José Luis Ramos, dirigente de los carniceros de La Paz, confirmó este miércoles de que el lunes 8 de junio se realizará un paro con la suspensión de la venta de la proteína roja en la ciudad de La Paz.



Ayer se rompió el diálogo que venían sosteniendo los carniceros con el Servicio Nacional de Impuestos (SIN). Ante esta situación los comercializadores decidieron ingresar en la medida extrema.



“Todas las federaciones han expresado su disposición de ingresar en un paro desde la próxima semana. Esperemos de que en las próximas horas se pueda solucionar este conflicto, a fin de levantar las medidas de presión”, aseguró Ramos.



Esta programado que en el transcurso del día la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, se reúna con el sector y atienda sus demandas en busca de no afectar a la población.



La molestia del sector se originó tras los operativos del SIN que procedió a la clausura de frigoríficos que no tributaban al fisco. El presidente del SIN, Erick Ariñez, señaló que los operativos no tocará a los comerciantes que venden al detalle; sin embargo, la explicación no es suficiente para los vendedores.