Romero ve acción política en la entrevista con CNN

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó como una acción política la entrevista que tuvo el pasado lunes con la cadena estadounidense CNN, espacio en el que fue cuestionado por los vínculos con el MAS en el escándalo de corrupción dentro del Fondo Indígena.



"Esta persona (Fernando Rincón), camuflada con un micrófono, está haciendo política, quizá al servicio del imperialismo, por eso tomamos esa entrevista como una acción política contra el proceso que vive Bolivia", explicó la autoridad en conferencia de prensa.



La grabación del tenso encuentro se volvió viral en las redes sociales, desatando apoyo y críticas hacia el ministro. La álgida cita concluyó con el calificativo de "paradójica" por parte de Romero, que varias veces fue interrumpido por el periodista Fernando Del Rincón.



"Me hacía recuerdo, salvando las diferencias, a lo que ocurrió con el exembajador (de los EEUU), Manuel Rocha, cuando advertía que si la población votaba por Evo Morales, Bolivia quedaba aislada", matizó el personero de Gobierno.



Advirtió que "hay una campaña internacional, este referendo no se va a restringir a lo nacional, de hecho CNN ya está en campaña y nosotros estamos dispuestos a enfrentar esta campaña porque somos antiimperialistas".



En parte de la entrevista, el ministro boliviano preguntó "¿puedo hablar?" y comenzó a explicar que no son 200 personas involucradas dentro del proceso de investigación y nuevamente fue cortado por el comunicador. "Si usted no se pone nervioso y me deja hablar, entonces, le voy a responder (...) Usted interrumpe en un tono agresivo, ¡déjeme hablar!", tuvo que decir Romero.