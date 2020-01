El nuevo equipo económico prioriza energía e inversión

Las nuevas autoridades del sector económico darán prioridad al desarrollo de las energías y la atracción de la inversión externa para lograr mayor producción, entre sus planes de gestión, encomendadas por el presidente Evo Morales.



Así lo aclararon ayer los ministros que recibieron sus despachos y las ex autoridades que dejan sus cargos, luego de su posesión el lunes.



El ministro de Energía, Rafael Alarcón expresó que en el tema de la energía nuclear, desde su despacho tiene la tarea de “preparar al país para el futuro”, aclarando que “no vamos a poner instalaciones peligrosas en ninguna parte”, aunque el centro de investigaciones nucleares estará avanzado desde la ciudad de El Alto, donde está ubicado.



Así también, denotó la tarea en el sector eléctrico para dar cobertura del servicio respectivo a nivel nacional, cumpliendo con la Agenda 2025 para universalizarlo.

Por su lado, el ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez afirmó: “Daremos mucho énfasis al sector de exploración y explotación, queremos mayores reservas de gas, producción y rentas petroleras y en la industrialización. Buscaremos nuevos mercados para el gas y para los productos derivados del gas”.



Ambos ministerios se comprometieron a “trabajar como una yunta”, llevando inversión a los hidrocarburos y las energías renovables. La inversión de hidrocarburos bordeará los $us 2.000 millones. El año pasado, en el sector de la electricidad la inversión ha sido cercana a los $us 1.500 millones.

Por su parte, la flamante ministra de Planificación, Mariana Prado, destacó que el rol que le encomendó el presidente Evo Morales es la búsqueda de financiamiento y la ejecución de la inversión. Además, concretar la Agenda 2025, enfocar sus esfuerzos en el tema agua, en las tareas para que Bolivia sea el corazón energético de Sudamérica y en la seguridad alimentaria.

Agenda económica



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Ronald Nostas, manifestó que no les corresponde juzgar el equipo que el Presidente ha elegido para que lo acompañe este año; sin embargo, esperan que tengan una amplia predisposición a trabajar con los sectores, especialmente el empresarial.



Indicó que se debe dar prioridad a la agenda económica la cual consideran fundamental para seguir por la senda del crecimiento y que se atienda las demandas de los sectores productivos más golpeados.



El gerente de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando, Carmelo Arteaga, exteriorizó su beneplácito por la ratificación del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, porque permitirá la continuidad de varios proyectos.





Explicó que la solicitud para la ratificación de Cocarico fue hecha mediante la dirigencia de la Confederación de Ganaderos de Bolivia.

Por su lado, Luis Encinas Valenzuela ejecutivo de la Cámara Automotor Boliviana, considera que el presidente Evo Morales está tratando en lo posible de hacer un equipo más técnico que los anteriores, sin descuidar armar las estrategias políticas para lo que el primer mandatario llamó en su discurso ‘la dificultad de habilitarse’.



Añadió que Héctor Arce, a cargo del Ministerio de Justicia jugará un factor clave, además del excanciller (Choquehuanca) que trabajará en la socialización puerta a puerta con el voto duro de sus bases. “Lo que realmente extraña es que no les ha importado la salud y la educación”, dijo.

Boris Gómez, secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación de Tarija, sostuvo que la reciente creacion del Ministerio de Energía es buena pero al mismo tiempo hubiera sido importante fortalecer la acción del Ministerio de Hidrocarburos