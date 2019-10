Mesa asegura que Chile acabará cediendo acceso soberano al mar

El expresidente Carlos Mesa, portavoz internacional de la demanda marítima nacional, vaticinó hoy que Chile acabará negociando con Bolivia y otorgándole un acceso soberano al mar.



"Estamos convencidos de que más temprano que tarde, Chile y Bolivia llegarán a una solución", señaló Mesa, quien realizó una visita relámpago a Santiago una semana después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarase competente para tramitar la demanda de Bolivia contra Chile.



"Esa solución permitirá una complementariedad económica a ambos países, que tenemos muchísimas cosas que hacer juntos", destacó el portavoz boliviano, aunque admitió que el momento actual es "tenso, complicado y difícil".



Mesa dejó claro esta mañana, en una conferencia de prensa en Santiago, que Bolivia acatará lo que resuelva la CIJ. No obstante, dijo que duda si Chile hará lo mismo.



"Es obvio que Bolivia va a acatar el fallo porque está convencida de que las posibilidades de que sea favorable son muy altas, pero sea favorable o no, Bolivia va a acatar el fallo, la pregunta es si Chile va a acatar el fallo, hemos visto muchas voces en Chile sobre salirse del Pacto de Bogotá, y estamos esperando que sea Chile el que nos diga si está dispuesto a llegar hasta el final y a acatar el fallo sea cual sea este", explicó, según el diario La Tercera.



Tras considerar improbable que Chile se vaya a retirar del Pacto de Bogotá, que dio paso a la creación de la CIJ, Mesa aseguró que la última decisión de la Corte acoge las tesis de Bolivia en el sentido de que la demanda no está planteada "ni directa ni indirectamente" en relación con el Tratado de 1904, que fijo las fronteras entre ambos países tras la Guerra del Pacífico.



Por eso, añadió, "no es verdad que un eventual fallo (definitivo) favorable a Bolivia pusiera en riesgo la estabilidad internacional de límites y fronteras", que fue uno de los principales argumentos de Chile ante la Corte de La Haya.



Al respecto, Mesa estimó que "hay que darle a la comunidad internacional la seguridad de que lo que va a ocurrir entre Chile y Bolivia es algo que no va a afectar en absoluto a ningún tipo de fronteras ni ningún tipo de construcción de la arquitectura internacional de tratados".

Y agregó que "Perú no tiene ninguna vinculación ni directa ni indirecta en el proceso que Bolivia le ha abierto al Estado chileno" desde mayo de 2013.



Aunque admitió que "si la Corte fallara a favor de Bolivia y si parte de la negociación pudiera incorporar a un tercero, en ese caso habría que analizar muchas posibilidades".



A juicio de Mesa, la CIJ ha admitido la posibilidad de fallar "a partir de las promesas y compromisos que Chile hizo a Bolivia a lo largo de varias décadas", los cuales, a su juicio, vinculan el concepto de negociar con el de otorgar un acceso soberano al mar.



Según Bolivia, entre 1920 y 1983, "las notas diplomáticas, los memorandums y las cartas de las autoridades chilenas establecían que estaban dispuestas a negociar para otorgar un acceso soberano al mar".



"La historia demostró que todas las negociaciones para lograr una solución fueron frustradas y Bolivia se quedó sin una respuesta positiva", añadió.



"Inequívocamente el fallo ha sido un triunfo jurídico de Bolivia.

Es un hecho objetivo", enfatizó el portavoz boliviano internacional de la demanda marítima, para quien las autoridades chilenas deberían reconocer que el fallo de la semana pasada les fue adverso.



Insistió en que la demanda no es un acto de hostilidad, toda vez que la CIJ es el tribunal para la resolución pacífica de conflictos entre los países, y recordó que Bolivia no le reclama a Chile un pedazo de territorio, sino sentarse a negociar para conseguir un acceso soberano al mar.



"Evo Morales tuvo la actitud más proactiva con Chile de todos los presidentes de Bolivia. Me incluyo", reconoció Carlos Mesa, quien fue jefe del Estado entre octubre de 2003 y junio de 2005.

Según Mesa, Morales se quedó frustrado cuando las conversaciones de la agenda de trece puntos, fijada durante la primera presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010), no avanzaron en lo relativo al acceso al mar, situación, dijo, que empeoró con la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014).



Mesa se refirió al comunicado que ha emitido hoy la misión chilena ante Naciones Unidas en el que afirma que la intervención del presidente boliviano, Evo Morales, en la Asamblea General de la ONU el pasado lunes incluyó comentarios históricos "erróneos" y "afirmaciones jurídicas infundadas" sobre el litigio marítimo que mantienen ambos países.



"Fue una invitación a Chile a un diálogo; la lógica del presidente (Evo) Morales es intentar un acercamiento que permita una solución bilateral (...), independientemente del juicio internacional", explicó.

Al referirse a los motivos de su primer viaje a Chile como portavoz internacional para la demanda marítima, Mesa puntualizó que obedecen a una invitación para participar en un debate televisivo, y precisó que no corresponde que en su breve estancia se entreviste con autoridades chilenas.



"No quiero generar una sensación de provocación o de hostilidad o de confrontación (...), respeto profundamente al pueblo chileno y la posición de sus autoridades, que son -por supuesto- contrarias a las nuestras", puntualizó