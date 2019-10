Boyhood domina en los Globos de Oro

El filme Boyhood, del director Richard Linklater se impuso en la 72ª entrega de los Globos de Oro al llevarse tres estatuillas.



La cinta, que tomó 12 años de filmación, obtuvo el premio a la mejor película dramática, ademas del de dirección y de actriz de reparto, el cual recayó en las manos de Patricia Arquette. Por su parte, los filmes Birdman y La teoría del todo consiguieron dos galardones.



El director mexicano Alejandro González Iñárritu obtuvo el premio de mejor guion por su trabajo en Birdman, en este caso junto a los argentinos Nicolás Giacobone y Armando Bo. “Escribir este guión ha sido la mejor experiencia de mi vida”, afirmó muy expresivo Iñárritu al recoger el premio.



Actores

Kevin Spacey, en su octava nominación a los Globos de Oro, se hizo finalmente con la estatuilla al mejor actor de serie dramática por su labor al frente de House of cards. “Es mi octava nominación; no me puedo creer que al fin haya ganado de una maldita vez”, dijo un irónico Spacey. Por su parte, Michael Keaton se impuso como mejor actor en una comedia o musical cinematográfico por su papel en Birdman.



Solidaridad

“Hoy es un día extraordinario en el que millones de personas se han manifestado para apoyar la idea de que no podemos caminar con miedo”, afirmó George Clooney al recoger el premio honorífico Cecil B. DeMille a su carrera.



Portando en la solapa de su chaqueta una chapa con el lema Yo soy Charlie, el actor quiso destacar la unión mostrada ayer por millones de personas no solo en París, sino en todo el mundo en honor a las víctimas de los atentados de los últimos días en la capital francesa