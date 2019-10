Morales no comparte que otorguen refugio a Pinto

El presidente Evo Morales dijo no compartir la decisión de Brasil, que oficializó el refugio al exsenador opositor, Róger Pinto. Anticipó además la designación de embajadores en aquellas representaciones nacionales que presentan acefalías



"Por supuesto no compartimos, serán decisiones políticas que toma el Brasil, pero desde un punto de vista jurídico, de normas internacionales, el Canciller explicó y comparto esos criterios", aseveró la autoridad.



Explicó que quizá por problemas en el Congreso del vecino país se demoró la designación de un representante, pero recordó que en un último encuentro con su par brasileña, Dilma Rousseff, le comunicó que no existirían más trabas.



"En el último encuentro con la presidenta del Brasil me dijo que ya estaba todo resuelto en el tema de enviar embajador del Brasil a Bolivia. Por razones de salud, que también ha cumplido su gestión, el compañero Jerjes Justiniano ha sido replegado", manifestó.



Además señaló "estamos barajando nombres para nombrar a los embajadores, no es sencillo. Imagínense el problema que tuvimos ante el Vaticano, entonces requiere un poco de tiempo, consultar, conocer información".



Existen designaciones pendientes para representantes de Bolivia ante España, Brasil, Paraguay, Rusia, Alemania, México y otros embajadas, aunque Morales aseguró que no existirá mayores inconvenientes cuando se envíen los nombres al Senado.