Pueblo afro logra primer diálogo con asambleístas

Durante tres horas, los representantes del pueblo afroboliviano en Santa Cruz mantuvieron una reunión con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Kathia Quiroga, y tres legisladores, a quienes les presentaron la demanda de ser incluidos en el Estatuto Autonómico Departamental.



El balance del encuentro fue positivo, explicó a EL DEBER Dayana Angola, secretaria de organización del pueblo afroboliviano. "Fue bueno en el sentido de que se ha podido dialogar y seguiremos insistiendo para lograr el reconocimiento", indicó.



"Se abrió el diálogo y se comprometieron a trabajar proyectos de leyes que favorezcan al pueblo afroboliviano. Estamos esperando una confirmación de reunión para la próxima semana. Nosotros hacemos hincapié en el reconocimiento del pueblo por su historia, su identidad y su cultura en Santa Cruz", señaló Angola y recordó la participación que esta comunidad tuvo en la aspiración independentista del país.



A su vez, el asambleísta Marco Mejía indicó que los legisladores escucharon las demandas de la comunidad y explicaron por qué no están incluidos en el Estatuto.



"Ellos reclaman ser incluidos de manera directa, explícita y taxativa, en el Estatuto. Les explicamos cómo se construyó jurídicamente el documento, que tiene todos los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales", informó Mejía a este medio.



Detalló que, si se incluyen otros grupos étnicos como los guaraníes, ayoreos o guarayos, es porque ellos son precoloniales y tienen territorios ancestrales. "Ellos quieren que diga "afrobolivianos", pero a nosotros nos parece innecesario; igual el Estatuto no está tallado sobre piedra y se puede modificar, igual que la Constitución", afirmó el asambleísta de Demócratas.



Ratificó Mejía que se continuará trabajando conjuntamente para avanzar en proyectos de leyes que beneficien a la comunidad afroboliviana.



Debido a que el Estatuto se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en Sucre, no es posible introducir los cambios en este momento, pero si es necesario se lo hará, propuso Mejía.



Conoce más: "Reconozcan la deuda histórica con los negros"



,

Los representantes de la comunidad afroboliviana manifestaron su confianza en avanzar en acuerdos mediante el diálogo con los legisladores (FOTO: FERNÁNDEZ MERUBIA)

Aguardan una reunión con todos los asambleístas



Al término de la reunión, el presidente de la comunidad afroboliviana en Santa Cruz, Antonio Angola, expresó que esperan que en el próximo encuentro en la Asamblea estén presentes todos los legisladores.



"Por el momento, son acuerdos verbales. Nos van a invitar, dicen que la próxima semana y esperamos que estén los 28 asambleístas, porque entre tres o cuatro no podemos dejar nuestro reclamo. La señora presidenta de la Asamblea no se puede manejar sola, son 28 asambleístas. Queremos los estatutos, porque son un puntal para Santa Cruz", manifestó.



A su vez, Angola aseguró que confía en las puertas del diálogo. "Fueron amables al recibirnos, fue un el marco de una reunión abierta y sabemos que mediante el diálogo se pueden hacer cosas. La lucha continua, no murió, seguiremos reclamando un derecho que por historia nos pertenece. Nosotros, los presentes somos hijos de esos esclavos que lucharon por la libertad en el Pari. Nosostros somos sus hijos, la justicia e historia nos da el derecho", enfatizó.



Posteriormente, ante el señalamiento de la presidenta del Asamblea, Kathia Quiroga de que los pueblos aforbolivianos pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS), Angola mostró fotos a la prensa en las que se lo veía con el gobernador Rubén Costas. Agregó que no tiene compromiso con ningún partido político.



"Yo no tengo compromiso con ningún partido, tengo amigos Demócratas y del MAS, el pueblo afro no tiene dueño, es libre", concluyó el dirigente.

?,