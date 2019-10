La Fiscalía acorrala a Ramos, Choque y Condori

A la aprehensión de la ex ministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, se suma la del senador masista Jorge Choque y el dirigente campesino contrario al oficialismo, Damián?Condori, por supuestos vínculos en el manejo irregular de recursos del ex Fondo para el?Desarrollo de los Pueblos Indígena Campesino Originario.



Las tres personas han sido puestas a disposición de un juez en la Sede de Gobierno que en las próximas horas, definirá su situación legal, dentro de una audiencia de medidas cautelares.



Los casos

El jueves, la ex ministra Ramos fue aprehendida por la comisión de fiscales, luego de su declaración informativa a la que fue citada. El Ministerio Público la investiga por presunto incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y legitimación de ganancias con afectación al estado, por un monto aproximado de Bs 7 millones que hubiera recibido por 9 proyectos que no se realizaron (inexistentes).



Entre tanto, luego de prestar su declaración voluntaria, la misma suerte corrió el senador Choque, quien fue responsable legal de proyectos de producción de forraje con semilla certificada para los municipios de Sica Sica, Collana y Ayo Ayo. Por cada una de estas obras, supuestamente recibió Bs 739.335 del Fondo Indígena. Las obras fueron denunciadas en una nómina que la Contraloría General de Estado presentó a la Fiscalía.



A Condori, agentes de inteligencia, según la información que se logró desde la capital, se lo llevaron en una vagoneta directamente del aeropuerto Juana Azurduy de Sucre a la ciudad de La Paz para presentarlo a la Fiscalía.



El ex dirigente de la Federación de Campesinos y ex candidato a la Gobernación de Chuquisaca, está vinculado en dos proyectos de implementación de unidades operativas y de fortalecimiento de gestión, por los que habría recibido Bs 1.196.800.



El dirigente fue denunciado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.



Desde Sucre, el asambleísta departamental de la agrupación Chuquisaca Somos Todos, Eusebio Cordero, calificó el hecho del arresto de Condori como un acto de represalia del gubernamental MAS por el liderazgo político que estaba construyendo y mucho más en la actual coyuntura política.



Los procesos

Ayer, Ramos se sometió a una audiencia de acción de libertad que la juez 7mo. de Sentencia, Sussel Márquez, rechazó y se aguarda para las próximas horas su audiencia de medidas cautelares.

Ni Angelo Saravia ni Edwin Blanco, fiscales que encabezan las investigaciones, quisieron declarar a la prensa, para explicar la consecución de los procesos.



La liquidadora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, manifestó la mañana de ayer, que Ramos está involucrada en los procesos por haber aprobado los nueve proyectos que se develó, son inexistentes, en el año 2010, en su calidad de presidenta del directorio del Fondo, cargo que ocupó porque fue ministra del sector.



Haciendo una analogía con la ex ministra Nemesia Achacollo, que también llegó a ser presidenta del directorio hasta este año, Fuentes señaló que cualquier convocatoria en su calidad de ex autoridad, “ya es una instancia que le corresponde definir a la Fiscalía”.



Por su parte, Jorge Choque y Damián Condori esperarán en celdas policiales a ser convocados por la justicia para escuchar la audiencia de medidas cautelares de un juzgado.



Las repercusiones

Luego de las aprehensiones, la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, aseguró que el Gobierno del MAS no protegerá a personas involucradas en la corrupción del ex Fondo Indígena.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo también que dejaba en manos de la justicia estos casos para que a la brevedad posible pueda haber resultados de la investigación iniciada por el propio Gobierno nacional desde la Contraloría que generó un informe inicial.



Las dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, se mostraron sorprendidas por la aprehensión de su afiliada Julia Ramos y pidieron imparcialidad a la justicia.



Por otro lado, el abogado Eduardo León lamentó el “engaño” de la liquidadora Lariza Fuentes, ya que según su apreciación “las principales autoridades implicadas no aparecen en el proceso de conclusión de informes”, por cuanto “lo que tiene que hacerse es que Felipa Huanca, Juanita Ancieta y Melva Hurtado sean aprehendidas. Esta última sacó en 10 segundos, Bs 22 millones a sus cuentas particulares”, sostuvo.



El diputado suplente Rafael Quispe pidió que el senador Choque sea suspendido en la Asamblea?Legislativa para que asuma su defensa legal.

La senadora demócrata Jeanine Añez cree que por la presión ejercida desde la oposición se está avanzando en esclarecer la corrupción y malversación de los recursos económicos de la entidad.



Según la información del fiscal general, Ramiro Guerrero, habría unas 20 personas procesadas por el caso del exFondo y se espera la citación de otro tanto para los próximos días