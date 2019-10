Gobierno recibe vía libre para hacer transmisiones

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló a favor del Gobierno y permitirá la transmisión de entrega de obras sin límites de tiempo, levantando así la restricción de 15 minutos interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El TCP declaró la inconstitucionalidad de todo el artículo 24 del reglamento de publicidad y propaganda, informó este martes el magistrado Osvaldo Valencia en Sucre.



"La transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de obras del Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos no podrá superar los 15 minutos de duración en cada caso", indicaba el artículo 24 de la disposición electoral de cara al referendo, que ahora queda nula, según anticipó la revista "Quinto Poder" en Twitter.



En escueto contacto telefónico con EL DEBER, el tribuno Efren Choque confirmó que existe la decisión, no dio más detalles y pidió hablar con el magistrado relator, Macario Lahor, quien señaló que "mientras no haya notificación oficial" a los involucrados no se pude dar información.



El Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad, por considerar que ese aspecto vulnera el derecho a la libertad de expresión. Hoy se emitió la primera sanción contra el canal estatal Bolivia TV, que ayer difundió 42 minutos de un acto de entrega de obras del presidente Evo Morales, por lo que tendrá que pagar 87.480 bolivianos.



Según se conoce, la decisión fue asumida en Sala Plena del ente constitucional, luego de escuchar el proyecto del magistrado relator, que desde hace varias semanas revisó el caso. El Tribunal Electoral ratificó en su momento la legitimidad del límite a las transmisiones.



Hoy existieron otros dos actos difundidos por la televisora estatal, que también excedieron los 15 minutos establecidos en la norma que rige el referendo del 21 de febrero. Sin embargo, ante el fallo, es posible que no exista sanción por esa difusión extensa de entrega de obras.