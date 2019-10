Investigarán a supuestas gendarmes por maltrato a un gato

Un video publicado en las redes sociales, en el que se ve a dos mujeres vestidas con uniforme de la Gendarmería Municipal de Santa Cruz divertirse y lanzar un gato al aire haica un árbol, ha generado indignación y repudio en los internautas, que han pedido investigar y sancionar a las responsables del maltrato al animal.



El registro audiovisual, tomado en el Parque Urbano, permite ver que la persona que graba el video, de sexo femenino, incita a otras dos mujeres a lanzar al pequeño felino. Acto seguido el animal es arrojado al aire mientras la otra supuesta gendarme, celebra la acción bailando y cantando un reggaeton.



El video, que fue publicado Facebook el martes, superó las 18.000 reproducciones y recibió cientos de comentarios de repudio en menos de 24 horas.



Municipio promete investigar



La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Zapata, dijo en PAT que ya fue informada del caso y que la comuna cruceña investigará si las mujeres que aparecen en el video pertenecen a las filas de la Gendarmería. De ser así, se las procesará, advirtió.



Verónica Soliz, presidenta de la Asociación Protectora de Animales Santa Cruz, indicó que esa institución hará llegar, en esta jornada, una carta de rechazo y repudio a la Alcaldía cruceña por el accionar de las supuestas funcionarias municipales, además que pedirá su baja laboral.



La legislación no protege a los animales



Soliz lamentó que la legislación boliviana no castigue a las personas que maltratan a los animales. En Santa Cruz solo existe una ordenanza municipal emitida en 2006. “Jurídicamente los animales en Bolivia no tienen leyes que los amparen es por eso que este caso y muchos otros pueden quedar en la impunidad”, lamentó.



Expresó su preocupación por la falta de educación en la familia. Dijo que en muchos hogares no se inculca el amor y el respeto a la vida de los animales lo que “refleja el tipo de persona que somos ante la sociedad”.