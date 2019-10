Sigue la tensión en la 'U' con bloqueos esporádicos

Una de las cuatro vías del segundo anillo amaneció bloqueada por al menos 200 estudiantes de la Universidad "Gabriel René Moreno" que protestan por los resultados de las elecciones, en los que el candidato a rector Miguel Cadima queda fuera de la segunda vuelta.



A pocas horas del caos que se desató durante la jornada del miércoles, los disconformes decidieron cortar la vía oeste del segundo anillo, la más cercana a los módulos de la universidad, que va desde la av. Busch hasta la Centenario.



Por esa misma razón, no hay clases en los módulos, pero sí en el campus universitario.



En las primeras horas los estudiantes quemaron pancartas en plena avenida, pero cerca de las 8:00 solo pusieron algunos letreros y otras cosas para interrumpir el tráfico en la vía. También ubicaron a lo largo del puente que cruza el segundo anillo en esta zona.



En el interior de la Uagrm también hay universitarios que se han ubicado fuera de las oficinas de la Corte Electoral, donde anoche hubo destrozos.



Uno de los estudiantes adelantó que ya se coordinó con la Facultad de Ciencias Agrícolas (el Vallecito) y la Facultad Integral del Norte (Finor) para que también se bloquee en estos puntos.



Lo que dice Cadima



El candidato por Cambio Real, Miguel Cadima, que estuvo en los predios de la Uagrm la mañana de este jueves, calificó de ‘indeseable’ la situación de violencia en la que derivó el proceso electoral.



“Los universitarios habían encontrado una pequeña luz al fondo del túnel y con esto ellos están siendo defraudados, se sienten indignados. Lo que va a pasar es que los estudiantes van a tener su propia asamblea magna donde van a decidir lo que va pasar. Los estudiantes son autónomos. La Corte Electoral se ha visto muy parcializada, no todos los integrantes, sino algunos”, declaró a los medios de comunicación.



Cadima explicó que se está pidiendo que no se anulen las 11 actas en las que hay 1.400 votos en juego. “Yo creo que se va a llegar a un consenso. Invito a las autoridades de turno, al ingeniero (Juan) Ortubé (actual rector), porque de manera extraoficial tenemos información de que han estado digitando desde el rectorado para que Cadima salga de la segunda vuelta”, sentenció.



El candidato a rector dijo ser el más austero de toda la contienda electoral al gasta unos 1.500 dólares de "su billetera" en la campaña, mientras que el resto de los candidas erogaron más de 1 millón de dólares, según estima.

,

Así están las oficinas de la Corte Electoral este jueves